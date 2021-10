Schauen, Genießen und Kaufen

ECHO verlost Karten fürs Winterfestival auf Schloss Eldingen

Langenhagen/Wedemark. Vom 28. bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr und Freitag und Sonnabend bis 20 Uhr finden zum elfen Mal auf Schloss Eldingen (zwischen Celle und Wittingen) die „WinterTräume“ statt.Informationen zu Corona-Hygienemaßnahmen: Auf dem Gelände herrschtMaskenpflicht und die AHA-Regeln. Der Eintritt auf die Veranstaltung ist ohneTestpflicht, ohne Impfpass, ohne Terminreservierung möglich. Besucher müssen sichnicht an den Eingängen registrieren lassen.Einfach kommen, Eintrittsticket kaufen und das Veranstaltungsgelände betreten.Am Freitag- und Sonnabendabend bieten die Veranstalter bis 20 Uhr zusätzlich eine LichterShopping-Night an. Das stimmungsvoll dekorierte Schloss- und Parkgelände wird mit zahlreichen Überraschungen und Lichtern in Szene gesetzt.Am Sonnabend und Sonntag sorgt ein nostalgisches Puppentheater jeweils um 13,14.30 und 16 Uhr für die kleinen Besucher im Schlosspark für Unterhaltung.Das imposante historische Herrenhaus mitsamt Park und Wald öffnet für dieseAusstellung seine wunderschönen Räumlichkeiten und präsentiert internationaleAussteller anspruchsvoller Wohnkultur, Kunst und Design, Antiquitäten, Schmuck,Landhausmoden und die schönsten Winterdekorationen aus aller Welt im Innen- undAußenbereich.Kulinarische Spezialitäten und Köstlichkeiten laden zum Verweilen und Genießenein. Interessierte könnensich von winterlicher Besinnlichkeit, zauberhaften Dekorationen,Düften, Anregungen für ihr gemütliches Zuhause und von weihnachtlichen Accessoiresverzaubern.Das ECHO verlost für dieses vorweihnachtliche Event sechsmal zwei Eintrittskarten. Wer dabei sein möchte, schreibe bitte einfach eine E-Mail mit seinem Namen unter dem Stichwort "Winterträume" an service@wedemark-echo.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 20. Oktober.