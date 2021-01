Schnell den Rhythmus finden

Rollstuhlbasketball: Hannover United in Münsterland zu Gast

Hannover United ist zum Rückrundenauftakt der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) am Sonnabend, 15 Uhr, zu Gast beim BBC Münsterland. Für die Gastgeber ist es das erste Bundesliga-Spiel überhaupt. Sportdeutschland.TV überträgt die Partie live im Videostream.Hannover. Positiv für Hannover United: Die obligatorischen Corona-Tests am Donnerstagabend sind negativ. Eine gute Nachricht in einer Spielzeit in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1), die von der Corona-Pandemie überschattet ist und bei der man schnell den Überblick verlieren kann. Ein gutes Beispiel dafür ist der Rückrundenauftakt von Hannover United beim BBC Münsterland am Sonnabend (15 Uhr). Für United ist es nach vier Heimspielen die erste Auswärtsbegegnung der Saison. Für Aufsteiger Münsterland das erste Bundesliga-Spiel überhaupt.Hannover United hat auf dem Papier sechs Spiele absolviert und steht mit zehn Punkten an Platz drei der Tabelle. Tatsächlich ist das Team von Trainer Martin Kluck nur viermal aufs Feld gerollt. Gegner BBC Münsterland verzichtete wie die RRB München Iguanas und die BG Baskets Hamburg Corona-bedingt auf die Teilnahme an der Hinserie. Die Partien von Münsterland und München wurden mit 0:20-Punkten gewertet. Hamburg hatte seine Begegnungen frühzeitig neu terminiert. Zudem wurden die Spiele von Hannover United gegen die beiden Top-Teams RSB Thuringia Bulls und RSV Lahn-Dill ins neue Jahr verlegt. Ein großes Durcheinander.Jetzt steigt das Trio Münsterland, München und Hamburg ein in die Spielzeit. Aber ob es in der kommenden Woche überhaupt weiter geht mit Profi-Sport in Deutschland, steht eh in den Sternen. „Wir wissen, das wir als Spitzensportler eine privilegierte Position in dieser Pandemie haben, indem wir bisher weitestgehend unseren Wettkämpfen nachgehen durften“, sagt United-Spielmacher Jan Haller. „Es ist eine Sportlerfloskel, aber wir schauen tatsächlich von Woche zu Woche, werfen im Training ein paar Bälle, bleiben ansonsten zu Hause und warten donnerstags auf unsere Testergebnisse.“Für Hannover United steht der Rückrundenauftakt steht unter anderen Vorzeichen als der Saisonbeginn. Im Oktober startete Hannover kalt gegen ein eingespieltes Rahden - und verlor mit elf Punkten (60:71). Danach lief es besser. Gegen Aufsteiger Frankfurt (78:59) und die direkten Playoff-Konkurrenten Trier (70:59) und Wiesbaden (75:43) kam Hannover gut in die Spur. Nun geht es also zum ersten Mal in dieser Saison auf Reisen für die Mannschaft von Hannover United. Nicht allzu lang: Über die Autobahn zwei ist die Sporthalle in Warendorf in etwas mehr als zwei Stunden zu erreichen.Für die Partie sind die Rollen auf den ersten Blick klar verteilt: Hannover United ist mehr oder weniger eingespielt und Favorit. Münsterland absolviert den ersten Wettkampf seit mehr als zehn Monaten. „Für Münsterland ist es das erste Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte. Wir werden auf einen motivierten und heißen Gegner treffen, der alles reinwerfen wird“, sagt Nationalmannschaftskapitän Haller. „Wir wollen am Sonnabend schnellstmöglich in unseren Spielrhythmus kommen und unser Spiel spielen. Das hat vor der Winterpause auch gut funktioniert."