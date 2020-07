Schneller und wendiger Stürmer

Christoph Kabitzky wechselt zu den Scorpions

Wedemark/Langenhagen. Mit der Verpflichtung von Christoph Kabitzki kommen die Hannover Scorpions mit ihrer Kaderplanung 20/21 so langsam auf die Zielgerade. „Wir haben mit Christoph einen exzellenten Flügelstürmer verpflichtet, der unserem Team sicher weiterhelfen wird“, ist sich Teammanager Tobias Stolikowski sicher.Christoph Kabitzki, gebürtiger Nürnberger, 26 Jahre alt,hat als junger Spieler mehrere Jahre in der DNL bei den Eisbären Berlin gespielt. In der DEL2,im wesentlichen bei den Eispiraten Crimmitschau,hat er in 157 Einsätzen 51 Scorerpunkte erzielt. Kabitzky, 1,79 Meter groß, 80 Kilogramm schwer, wechselt jetzt vom VER Selb aus der Oberliga Süd,bei dem er in der vergangenen Saison in 40 Spielen 49 Scorerpunkte erzielte,zu den Scorpions.„Ein schneller, wendiger Außenstürmer, der sowohl von seinen Anlagen her, als auch wegen seines sehr positiven Charakters gut in unser Team passt“, ist sich Sportschef Eric Haselbacher sicher.