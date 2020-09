Schnutenpulli, American Football und Varieté

Beim 14 ½. FrauenSportTag war vieles anders – außer der hohen Nachfrage

Langenhagen. Auch am dritten Sonnabend in 2020 fand das beliebte Angebot des Regionssportbundes für Frauen ab 16 zum Mitmachen, Ausprobieren und Kennenlernen in Langenhagen statt! Der 14 ½. FrauenSportTag war unter Coronabedingungen eine Herausforderung für alle Beteiligten. Am Ende jedoch auch ein Gewinn!Das RSB-Team erntete großes Lob und Dankbarkeit seitens der Teilnehmerinnen. „Danke für die Durchführung!“ kam ganz vielen über die Lippen, welche dabei zumeist nicht zu sehen waren - wie so oft in dieser Zeit. Zur Begrüßung in den einzelnen Workshops gab es nämlich diesmal passend zur aktuellen Lage eine Mund-Nase-Bedeckung (Schnutenpulli) mit RSB-Logo, der von der Sparkasse Hannover gesponsert wurde.Beim diesjährigen Frauensporttag war vieles anders als sonst, deshalb aber noch lange nicht weniger fröhlich!17 Workshops mit traditionellen und trendigen Sportarten und Bewegungsformen wurden im Rahmen eines angemessenen Hygienekonzepts angeboten. Dieses beinhaltete neben Desinfektionsmittel auch die Gewährung von ausreichendem Abstand um einander zu schützen. Neben Hinweisschildern wurden deshalb auch Einbahnstraßenschilder in den Sporthallen aufgehängt, um die wechselnden Gruppen nicht zu mischen und jederzeit ausreichend Abstand zu gewähren. In den Pausen wurde für 30 Minuten gelüftet und das gemeinsame Mittagessen in der Mensa sowie die vierte Zeitschiene und die kostenfreie Kinderbetreuung entfielen. Deshalb passte man die Teilnahmegebühr an. Die persönliche Workshop-Auswahl und die Wasserversorgung über die Veranstaltungszeit waren in der Teilnahmegebühr von zehn Euro inbegriffen, welche sich die Teilnehmerinnen auch in diesem Jahr beim RSB-Partner der BKK24 erstatten lassen konnten, durch Mitmachen an der BKK24-Gesundheitsinitiative „Länger besser leben.“ Infos unter: www.bkk24.de/lblAls Sportstätten fungierten neben dem vorderen und hinteren Segment der IGS Dreifachsporthalle, auch die beiden Gymnasiumhallen, die Pekohalle, die DRK-KiTa-Einrichtung sowie sämtliches zur Verfügung stehendes Raumangebot des SC Langenhagen genutzt. Neben der Großsporthalle waren das die Gymnastikhalle und mehrere Rasenplätze sowie dieses Jahr auch das Vereinsheim und selbst der Sporthallenparkplatz wurde zum Varieté-Trainingsgelände.