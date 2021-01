Schulbegleiter auch zuhause

Unterstützung für Kinder mit Behinderungen

Langenhagen/Wedemark. Fehlende Betreuung und geschlossene Einrichtungen – besonders für Familien mit Kindern mit Behinderung sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie belastend. Der Fachbereich Teilhabe der Region Hannover berät alle betroffenen Familien zur Organisation einer Notbetreuung in Schule oder Kita oder zu einer häuslichen Betreuung. „Der Lockdown ist gerade für die betroffenen Familien mit Kindern mit Behinderung eine enorme Herausforderung. Da ist es wichtig zu wissen, dass zum Beispiel reguläre Schulbegleiterinnen oder Schulbegleiter die Kinder auch zuhause begleiten können. Um die richtigen Leistungen zu erhalten, können sich die Eltern jederzeit an uns wenden und sich beraten lassen“, so. Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region Hannover. Betroffene Eltern und Familien können sich mit ihrem Anliegen an den Fachbereich Teilhabe unter der E-Mail info-teilhabe@region-hannover.de wenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen dann schnellstmöglich Kontakt auf.