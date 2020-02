Schule fällt aus!

Langenhagen/Wedemark (ok). Die Schülerinnen und Schüler im ECHO-Verbreitungsgebiet können am morgigen Montag, 10. Februar, zu Hause bleiben. Wegen des Sturmtiefs 'Sabine' fällt die Schule in der gesamten Region Hannover aus. Auch an der Langenhagener Musikschule bleiben die Instrumente morgen im Schrank, Unterricht findet nicht statt.