Scorpions besiegen Halle mit 11:1

Scorpions mit Sechs-Punkte-Wochenende vor Derby

Hannover. Auch wenn die Scorpions schon aus Tradition auf einen Sieg am 10. Oktober. als Geburtstagsgeschenk für Christiana Haselbacher gehofft hatten, mit einem 11:1Kantersieg übertraf das Ergebnis die Erwartungen doch deutlich. Mit diesem Sieghaben die Scorpions aus den ersten vier Saisonbegegnungen vier Siege errungen und sindauf Tabellenplatz drei vorgerückt. Nach wie vor fehlt das wegen Corona ausgefalleneSpiel vom 26. September gegen Krefeld, das am 14. November um 18 Uhr in Krefeldnachgeholt wird. Das Torverhältnis von 30:10 nach vier Spielen ist beachtlich, auch wenndie Scorpions sicherlich körperlich noch 14 Tage brauchen, bis sie die Corona-Auswirkungen komplett aufgeholt haben.Am kommenden Freitag, 15. Oktober, steht das erste Derby dieser Saison am Pferdeturm an und ab sofort gilt die volle Konzentration auf diese Begegnung. Das Derby ist immer ein ganz besonderes Spiel, weiß Coach Tobias Stolikowski, der sein Team in dieserWoche sehr gewissenhaft auf dieses Spiel vorbereiten wird. „Die Derbys haben immerihre eigenen Gesetze“, so Sportchef Eric Haselbacher, der sicher ist, dass dieScorpions voll motiviert und hellwach zum Turm fahren.Am Sonntag, 17. Oktober, um 19 Uhr empfangen die Scorpions dann zum Abschlussdes achten Spieltages die EG Diez-Limburg in der Hus-de-Groot-Eisarena. Auch hier istwichtig keinen Gegner, auch wenn er in der Tabelle etwas niedriger platziert ist, aufdie leichte Schulter zu nehmen, sondern alles dafür zu tun um die „Festung“ Hus-de-Groot-Eisarena zu verteidigen.