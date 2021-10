Scorpions "corona-frei"

Die Scorpions treten nach dem Auswärtsspiel heute 20 Uhr bei den Crocodiles inHamburg, am nächsten Sonntag, 19 Uhr, in der Hus-de-Groot-Eisarena gegen die SaaleBulls Halle an. Auch diese Spiele werden für alle, die nicht im Stadion dabei seinkönnen, live auf SpradeTV übertragen.