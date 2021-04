Scorpions erreichen Halbfinale

Eishockey: Freitag, 16. April, um 20 Uhr kommen die Crocodiles aus Hamburg

Der Einstieg in die Playoffs ist gelungen. Die Rostocker Piranhas waren der erwartetschwere Gegner. Auch wenn die Scorpions in den beiden Begegnungen einTorverhältnis von 12:7 erzielten, waren es zwei hart umkämpfte Partien, in denen dieOstseestädter zeigten, warum sie in der Saison immer wieder mit starken Leistungenund deutlichen Siegen aufwarten konnten (1. Januar 8:2-Sieg über die Indians).„Letztendlich hat meine Mannschaft diese schwere Aufgabe professionell gelöst undwir sind in nur zwei Spielen eine Runde weiter“, so ein sichtlich zufriedener TrainerTobias Stolikowski bei der Pressekonferenz direkt nach der Begegnung in Hamburg.Am Freitag um 20Uhr empfangen die Scorpions auf eigenem Eis in der Hus-de-Groot-Eisarena nun die Crocodiles Hamburg zur ersten Halbfinalpartie der Playoffsdieser Saison. Die Hansestädter hatten sich ebenfalls in zwei Partien gegen Leipzigdurchgesetzt und zeigten eine insgesamt sehr starke Leistung. „Wir wissen was wirkönnen. Das haben wir als Tabellenführer, der die ganze Saison die Tabelle derOberliga Nord angeführt hat, bewiesen“, so Coach Stolikowski, „jetzt müssen wirbeweisen, dass wir auch in den nächsten äußerst wichtigen und schweren Spielen diebisherige Leistung erneut aufs Eis bringen.“„Im Halbfinale müssen die Jungs nochmal eine Schippe drauflegen um auch gegendie Crocodiles bestehen zu können“, so Sportchef Eric Haselbacher.