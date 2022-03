Scorpions gleichen Serie aus

Drittes Playoff-Spiel gegen Riessersee am Dienstag um 20 Uhr

Wedemark/Langenhagen. Nach der etwas unglücklich verlorenen Auftaktbegegnung der Playoffs gegen den SC Riessersee am Freitag in der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena haben die Reiss-Schützlinge mit dem 3:1-Sieg am Sonntag in Füssen die Serie ausgeglichen (1:1) und das Heimrecht wieder in die Wedemark zurückgeholt.Mit den Ausfällen der Partien gegen Tilburg, Hannover und Erfurt sowie der fünf Corona-Fälle vor Beginn der Playoffs hatten die Scorpions fast zwei Wochen keine Möglichkeit, mit dem kompletten Kader zu spielen oder zu trainieren.Diese ungünstige Situation vor Beginn der Playoffs war dem Auftaktspiel am Freitag auch anzusehen. Im letzten Drittel am Sonntagabend in Füssen war durchaus erkennbar, dass das Team wieder mehr und mehr zusammenfand.Die Richtung stimmt. „Ich bin mir sicher“, so Coach Dieter Reiss, „dass wir auf dem richtigen Weg sind und am Dienstag in der dritten Begegnung gegen Riessersee in der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena um 20 Uhr einen weiteren Schritt machen werden.“ Das Speile wird wie immer auch auf www.sprade.tv übertragen.