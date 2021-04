Scorpions im Halbfinale

Eishockey: Crocodiles aus Hamburg sind nächster Gegner

Wedemark/Langenhagen (ok). Die Hannover Scorpions sind im Halbfinale der Play-Offs, in denen es um den Aufstieg in die DEL 2 geht. In zwei Spielen haben die Skorpione die Piranhas aus Rostock mit 5:3 und 7:4 geschlagen. Jetzt geht es am nächsten Freitag, 16. April, um 20 Uhr in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena im ersten Spiel gegen die Crocodiles aus Hamburg. Im Halbfinale gilt auch der Modus "Best of three". Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, zieht ins Finale ein.