Scorpions mit 56 Toren aus acht Spielen

Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr sind die Hammer Eisbären zu Gast

Langenhagen/Wedemark. 39 Schüsse gaben die Scorpions am vergangenen Freitag in der Heimbegegnung gegen die EXA Icefighters Leipzig ab, die ihrerseits 31 Mal auf das Scorpions-Tor schossen.In einem äußerst intensiv geführten echten Spitzenspiel, das beste Werbung fürEishockey war, unterlagen die Scorpions erstmalig in dieser Saison unglücklich mit2:3. „Heute hat das gewisse Quäntchen Scheibenglück gefehlt“, so Coach TobiasStolikowski. Lattentreffer, Pfostentreffer, zweimal das leere Tor nicht getroffen; trotz39 Schüssen aufs Leipziger Tor, bei 31 Schussversuchen der Leipziger waren dieLeipziger am vergangenen Freitag das Team, dass das Glück auf ihrer Seite gehabt habe,äußerte sich auch Leipzigs Coach Sven Gerike bei der Pressekonferenz nach demSpiel.Dass die Moskitos Essen, die genau am Wochenende vorher Herne zu Hause mit 5:2geschlagen hatten, am Sonntag in ihrem Heimspiel gegen die Scorpions deutlich mit1.8 unter die Räder kamen, lag daran, dass die Wedemärker den Ärger über dieunglücklich verlorene Partie gegen Leipzig noch verarbeiten mussten.Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr empfangen die Stolikowski Schützlinge jetzt die Hammer Eisbären, ehe es am Sonntag zu dem Mitfavoriten der Oberliga Nord nach Tilburg in dieNiederlande geht.„Jedes Spiel ist schwer und hat seine eigenen Bedingungen. Erfurt schlägt Leipzig,Essen schlägt Herne und Leipzig schlägt uns, auch gegen Hamm müssen wir auf derHut sei, diese Aufgabe äußerst ernst nehmen und alles daran setzen, die nächstendrei Punkte zu erkämpfen“, so Coach Tobias Stolikowski am Montagvormittag in derHus-de-Groot-Eisarena.