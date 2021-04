Scorpions stehen im Finale

Eiskockey: Crocodiles mit deutlichem 1:6 im Gepäck zurück nach Hamburg geschickt

Langenhagen/Wedemark (ok). Die Hannover Scorpions stehen im Play-Off-Finale der Nordstaffel, treffen am nächsten Freitag, 23. April, um 20 Uhr im ersten Spiel der 'Best-of-three' - Serie in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Arena auf den Herner EV. Im entscheidenden dritten Vorschlussrundenspiel bewiesen die Skorpione Nervenstärke und schickten die Crocodiles aus Hamburg mit einem deutlichen 6:1 nach Hause. Das zweite Match ist am Sonntag, 25. April, ab 17 Uhr in Herne. Die Finalspiele werden auf www.sprade.tv übertragen.