Scorpions steigen in Ligaspielbetrieb ein

Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr: Oberliga-Start gegen die Rostock Piranhas

In der vergangenen Saison sind sie äußerst knapp am Aufstieg in die DEL2gescheitert, haben aber den Titel des Oberliga-Nord-Meisters errungen. In der neuenSaison haben sie am Saisonstart coronabedingt lnicht termingerecht teilnehmenkönnen.Am Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr steigen die Scorpions jetzt in den Spielbetrieb ein undempfangen in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena die Rostock Piranhas. Die Ostseestädterhatten bei ihrem ersten Saisonspiel am vergangenen Sonntag in Tilburg gleich miteinem Titelfavoriten der neuen Saison zu tun und haben mit vier erzielten Treffern inTilburg ihre Angriffsstärke unterstrichen.Die Scorpions gehen davon aus, dass ihnen am Freitag der komplette Kader zurVerfügung stehen wird.Gespannt sind die Fans der Scorpions und die große Mehrheit der Zuschauersicherlich auf den Auftritt von Neuzugang Mike Hammond, der wegencoronabedingter Probleme bei der Anreise aus Kanada am Freitag erstmals mit dem Teambei einem Spiel auf dem Eis stehen wird.Gespannt darf man auch sein, wie die Scorpions die mehr als zweieinhalbwöchigeUnterbrechung ihrer Saisonvorbereitung verkraftet haben, in die sie mit zweiTestspielsiegen über Herford recht ordentlich gestartet waren. Fest steht aber, dassder Einstieg in die Saison nicht einfach werden wird, ist das Team doch erst wieder indieser Woche ins Training eingestiegen