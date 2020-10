Scorpions testen ohne Zuschauer

Sonntag 18.30 Uhr: Scorpions gegen.Hammer Eisbären

Wedemark/Langenhagen. Das zweite Testspiel absolvierendie Hannover Scorpions am Sonntag, 1. November, um 18.30 Uhr in der hus de groot EISARENA gegendie Hammer Eisbären.Bereits am Freitag empfängt der Aufsteiger aus dem Westen die Scorpions im Hammer Eisstadion.Nach den am Mittwoch beschlossen Corona-Beschränkungen darf der Spielbetrieb der Eishockeyoberliga Nord und Süd nach augenblicklichem Stand stattfinden, allerdings bis zum 1. Dezember ohne Zuschauer.Aus Verantwortungsbewusstsein und Respektvor der politischen Entscheidung der Bundesregierung, sind die Hannover Scorpions in Absprache mit der Region und dem Bürgermeister der Gemeinde Wedemark Helge Zychlinski zu der gemeinsamen Entscheidung gekommen, das Spiel am Sonntag ohne Zuschauer auszutragen. „Das Wohl und die Gesundheit Aller steht hier im Vordergrund“, so die Verantwortlichender Hannover Scorpions.Die Spiele werden live im Internet überdie Plattform sprade.tv übertragen