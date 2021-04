Scorpions wollen ins große Finale

Entscheidungsspiel heute um 20 Uhr bei Sprade TV

Wedemark/Langenhagen. Knapper geht es nicht. 3:2-Sieg in Overtime am Freitag im Heimspiel in der Hus-de-Groot-Eisarena. Serienausgleich am Sonntag in der Verlängerung in Herne und ebenfalls 3:2. Alles steht auf null. In beiden Spielen hatten die Scorpions gezeigt, dass sie das Zeug für den Einzug ins "große Finale" gegen Selb haben.Gerade in den letzten Minuten der Verlängerung am Sonntag in Herne waren die Scorpions dem Siegtreffer häufig sehr nahe. Letztendlich gelang der Siegtreffer dem Herner EV in einer strittigen Szene, wo auch eine Entscheidung auf Torraumabseits oder Behinderung des Torwarts vertretbar gewesen wäre. Nach intensiver Beratung der Unparteiischen wurde dann auf reguläres Tor entschieden. Riesen Pech hatten die Scorpions auch im ersten Drittel, als Christoph Koziol den Puck bereits im Herner Tor untergebracht hatte, das Tor jedoch nicht gegeben wurde, da es einen Sekundenbruchteil vorher verschoben war.Alles Schnee von gestern. So ist es im Sport eben. Abhaken, nach vorne schauen und 100 prozentige Konzentration auf heute Abend beim Entscheidungsspiel um den Einzug in die Aufstiegsfinalserie.Eines ist jedoch schon jetzt sicher; der Kampf zwischen den Scorpions und dem Herner EV ist einer Finalserie um die Oberliga-Nordmeisterschaft würdig.Patrick Schmid ist morgen Abend wieder dabei, nachdem er wegen eines unglücklichen, unbeabsichtigten Zusammenstoßes mit einem Schiedsrichter am Freitagabend ein Spiel Sperre erhalten hatte.Aber nochmal: alles vorbei, alles vergessen. Allein heute Abend um 20 Uhr zählt es. Auch am Dienstag ab 20 Uhr werden wieder mehrere 1.000 Eishockeyfans der Übertragung bei Sprade TV folgen und mit den Scorpions mitfiebern.