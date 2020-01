Sei ein Zukunftsheld

RECKEN spielen im Sondertrikot gegen den THW Kiel

Hannover. Die TSV Hannover-Burgdorf besticht in dieser Spielzeit durch eine gesunde Mischung im Profikader. Neben international erfahren Profis wie Morten Olsen und Fabian Böhm setzen DIE RECKEN in dieser Saison auch auf junge Nachwuchskräfte wie beispielsweise Vincent Büchner, die den Sprung aus der talentierten Reckenschmiede erfolgreich in den Profikader gemeistert haben.Deshalb wollen Niedersachsens Spitzenhandballer in Form eines Sondertrikots mit dem Claim Zukunftshelden, das exklusiv im Topspiel gegen den THW Kiel zum Einsatz kommt, ein Symbol der Leistungsstärke und des Erfolgshungers in der Heimatregion Hannover setzen.„Durch das erstmalige Spielen eines Sondertrikots im Rahmen der neu ins Leben gerufenen Kampagne Zukunftshelden wollen wir auf unser Bekenntnis zur Talentförderung des Nachwuchses sowie generell zukunftsrelevanter Gesellschaftsthemen aufmerksam machen“, erklärt RECKEN-Geschäftsführer Eike Korsen.Insgesamt konnten Niedersachsens Spitzenhandballer 36 Unternehmen für die Kampagne Zukunftshelden begeistern, die allesamt mit ihrem Firmennamen oder einem Claim auf der Rückseite des Sondertrikots veredelt werden. Dabei unterscheidet sich das Design bewusst von den bisherigen Trikotfarben der RECKEN und kommt in einem erfrischenden, jungen Grün daher.Die Fans der TSV Hannover-Burgdorf können ebenfalls profitieren, denn eine limitierte Auflage des Sondertrikots wird im Rahmen des Spieltages am Fanstand vom Sporthaus Gösch erhältlich sein. Dabei bleiben die Trikotpreise mit 50€ (Kindertrikot) und 70€ (Erwachsenentrikot) stabil.Aus den gesamten Merchandisingerlösen wird anschließend auch ein fester Betrag in die Nachwuchsarbeit der Reckenschmiede fließen, die erst kürzlich erneut mit dem Jugendzertifikat inklusive Stern, dem höchsten deutschen Gütesiegel für Nachwuchsarbeit, ausgezeichnet wurde.