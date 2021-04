Signalwirkung für die Zukunft

Sparkasse Hannover verlängert PremiumPartnerschaft langfristig

Hannover. Die Recken und PremiumPartnerin Sparkasse Hannover haben die Zusammenarbeit langfristig bis 2025 verlängert. In ungewöhnlichen Zeiten ist dieser Schritt ein besonders positives Zeichen für die Zukunft, die weiterhin zusammen gestaltet werden soll. Die Sparkasse Hannover ist seit 2010 eine führende Partnerin der Recken und wird auch in den kommenden Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Projekts mitwirken.Am heutigen Mittwoch verkündeten der Vorstandvorsitzende der Sparkasse Hannover, Volker Alt, und Geschäftsführer Eike Korsen zusammen mit Evgeni Pevnov die Verlängerung und symbolisierten bildhaft den sprichwörtlichen Zusammenhalt. Das Patronat der Sparkasse Hannover für den Kreisläufer ist nur eines der unzähligen Beispiele für gemeinsame Verbindungen, die die große Identifikation der PremiumPartnerin mit den Recken verdeutlicht.„Die Sparkasse Hannover ist seit mehr als einem Jahrzehnt in vorderer Reihe an unserer Seite und hat sich als wegweisende Unterstützerin für die erfolgreiche Entwicklung der Recken und des Handballspitzensports in Hannover erwiesen. Dass wir unsere ausgesprochen strategische Zusammenarbeit mit langfristiger Perspektive fortsetzen, empfinden wir dieser Tage umso mehr als außerordentlich starkes Bekenntnis – für die Recken und die so handballbegeisterte Region – von dem eine deutliche Signalwirkung ausgeht“, verleiht Recken-Geschäftsführer Eike Korsen der großen Wertschätzung für das partnerschaftliche Miteinander Ausdruck.Im gemeinsamen Schulterschluss sollen auch in den nächsten Jahren Handballfeste in der Recken-Festung gefeiert und darüberhinausgehende Impulse gesetzt werden. Bis der Club auch wieder Zuschauer live vor Ort in der Recken-Festung begeistern darf, muss sich zwar noch geduldet werden –Volker Alt schaut trotzdem voller Vorfreude in die Zukunft und zeigt sich genauso in diesen Zeiten stolz auf die Partnerschaft:„Die Recken und die Sparkasse Hannover stehen für starke Leistungen in der Region Hannover. Die konsequente Ausrichtung der Recken auf den eigenen Nachwuchs dient als Vorbild, schafft Identität und Bindung zu den eigenen Fans. Diesen erfolgreichen Weg begleiten wir gerne auch in den kommenden Jahren.“Die enge Bindung in der erfolgreichen Partnerschaft findet auch Ausdruck im Patronat für Evgeni Pevnov, der seinen eigenen Kontrakt mit dem Verein zeitgleich verlängert hat.„Recken & Sparkasse Hannover – scheinbar ein unzertrennliches Team. Ich freue mich sehr, dass die Sparkasse Hannover ihre Zusammenarbeit mit dem Verein als PremiumPartnerin bis 2025 verlängert. Im selben Atemzug freue ich mich darüber, dass unsere Patenschaft mit meiner Vertragsverlängerung zwei weitere Jahre bestehen bleibt“, verweist Evgeni Pevnov auf die gemeinsame Zukunft.