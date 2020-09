Sky Bet wird Wettpartnervon Hannover 96

Langenhagen/Wedemark. Hannover 96 und der Sportwetten-Anbieter Sky Bet arbeiten ab sofort zusammen. Als offizieller Wettpartner von Hannover 96 bietet Sky Betden Fans während der gesamten Saison eine Vielzahl spannender Aktionen.Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit werden -neben der Präsenz auf den Videobanden und den Cam Carpets neben den Toren in der HDI Arena -die digitale Kommunikation und zahlreiche Angebote für die 96-Fans darstellen. So gibt es zum Beispiel ein attraktives Tippspiel auf den digitalen Klubkanälen. Eine erste Aktion ist zudem der sogenannte „6erPack“, bei der Fans neben der Chance auf einen wöchentlichen Jackpot von 100.000 Euro signierte 96-Trikots gewinnen können. „Hannover 96 ist ein Klub, der gefühlt in die 1. Liga gehört und eine große Tradition hat“, sagt Christian Reiff, Media & Market Development Manager bei Sky Bet. „Mit den Ambitionen, die der Klub hat, passt 96 sehr gut in unserSponsoring-Portfolio. Wir freuen uns daher, ab dieser Saison den 96-Anhängern spannende Aktionen als offizieller Sportwetten-Partner bieten zu können."96-Geschäftsführer Martin Kind: „Wir freuen uns, dass sich Sky Bet im Rahmen seiner Fußball-Strategie in Deutschland für Hannover 96 als Partner entschieden hat.“Für weitere Informationen zum Unternehmen Sky Bet wenden Sie sich bitte an press@starsgroup.com.