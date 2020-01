Sonntag statt Sonnabend

Bissendorf/Langenhagen (ok). Das Datum stimmte in unserer Ankündigung; der Wochentag allerdings nicht. Der Akkordeonclub Langenhagen lädt für Sonntag, 12. Januar, zu seinem Neujahrskonzert ein. Beginn in der St. Michaeliskirche in Bissendorf ist um 16 Uhr. Das erste Akkordeonorchester Langenhagen besteht seit mehr als 45 Jahren und hat sich weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Das Konzert in der Bissendorfer Kirche wiederholt sich in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal.