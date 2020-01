Souveräner Start ins Jahr

Dritte Handballiga Nordost: TuS Vinnhorst gewinnt bei SV Anhalt Bernburg mit 31:27

Region Der TuS Vinnhorst hat seinen Start ins Handballjahr 2020 mit Erfolg bestanden. Gegen den SV Anhalt Bernburg siegten die Rot-Blauen auswärts mit 31:27 (15:17). Dabei waren die Vorzeichen ungewiss. Durch die Spielverlegung der Partie gegen Magdeburg wusste man nicht so recht wo man stand. Jetzt ist gewiss, die Mannschaft ist für die zweite Saisonhälfte gerüstet.Es war die erwartet schwere Aufgabe gegen einen starken Gegner mit einer lautstarken Halle im Rücken. Dennoch erwischte der TuS einen guten Start. 0:3 und 1:6 hieß es gleich zu Beginn ehe die Gastgeber in der zehnten Minute ihren zweiten Treffer erzielen konnte. Vinnhorst agierte hochkonzentriert in Abwehr und Angriff, vor allem Hendrik Pollex dominierte die Anfangsphase und gab seinem Team Sicherheit, während Florian Freitag die auf der Mitte die Fäden zog und seine Nebenmänner immer wieder gekonnt in Szene setzte. Dann zeigten die Hausherren Moral, kämpften sich Tor um Tor ran und verkürzten den Abstand bis zur Pause auf 15:17.In der zweiten Hälfte setzte sich dieser Trend fort. Schnell stand es 17:17 und in der 43. Minute ging Bernburg das erste und einzige Mal in Führung (23:22), Die Halle tobte. Grund genug für Trainer Portela in einer Auszeit etwas Dampf aus dem Kessel zu lassen und seine Mannen wieder auf Kurs zu bringen. Das zeigte Wirkung.Die Mannschaft bewies ihre “Chrunchtime-Qualitäten“ und schaltete nochmal einen Gang hoch. Die ebenfalls sehr starken David Sauß, Milan Mazic und erneut Pollex trafen sechs Mal in Folge (23:28, 51. Min.) und leiteten gemeinsam mit Keeper Colin Räbiger, der seinen Kasten nun beinahe vernagelte, den am Ende verdienten 31:27 Auswärtssieg ein.Der Erfolg bestätigt die gute Arbeit in der Winterpause und gibt Selbstvertrauen für die kommenden schweren Aufgaben für das Team. Am kommenden Sonntag geht es zum Derby zu den Nachwuchsrecken des TSV Burgdorf, darauf folgt das Verfolgerduell gegen den Zweiten HC Empor Rostock in der Wendlandhalle am ersten Februar. Für beide Spiele hofft die Mannschaft wieder auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.Für den TuS spielten: Patrick Anders, Colin Räbiger – Milan Mazic (9, davon 1/2 7m), Hendrik Pollex (8), David Sauß (7), Matheus Costa Dias (4, davon 3/4 7m), Florian Freitag (2), Jakob Bormann (1), Sebastian Beyer, Jonas Borgmann, Nils Eichenberger, Tim Kirchmann, Kai Lemke, Yannik Müßner.