Eishockey: Scorpions bezwingen Crocodiles mit 6:5 in Overtime

(ok). Die Kufencracks der Hannover Scorpions haben es im ersten Halbfinalspiel der Play Offs spannend gemacht.Nach einer intensiven Partie schickten die Schützlinge von Coach Tobias Stolikowski die Crocodiles aus Hamburg mit 6:5 in Overtime nach Hause. Die zweite Begegnung steigt am nächsten Sonntag, 18. April, ab 17 Uhr in der Eishalle in Hamburg-Farmen.