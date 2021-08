„Spiel- und zweikampfstarker Mann“

96 holt Gaël Ondoua fürs defensive Mittelfeld

Gaël Ondoua heißt der achte 96-Neuzugang des laufenden Transfersommers. Der 25-jährige Kameruner ist im defensiven Mittelfeld zu Hause und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.Er kommt ablösefrei – sein Vertrag beim Schweizer Erstligisten Servette Genf war in diesem Sommer ausgelaufen.96-Sportdirektor Marcus Mann: „Wir sind schon lange an GaëlOndoua dran und deshalb sehr froh, dass wir den Transfer nunrealisieren konnten. Gaël ist ein spiel- und zweikampfstarkerMann für die Position vor der Abwehr, der uns in der Defensiveweitere Stabilität verleihen wird.“96-Cheftrainer Jan Zimmermann: „Bei der Verpflichtung vonGaël Ondoua haben wir Geduld gebraucht. Am Ende hat sichdas Warten ausgezahlt: Wir bekommen mit ihm den Spieler,auf den wir uns frühzeitig festgelegt hatten. Gaël muss jetzterst einmal ankommen und sich eingewöhnen, dabei werdenwir alle ihm helfen. Mit seinen fußballerischen Fähigkeitenund seinen Führungsqualitäten wird er für uns eine großeVerstärkung sein.“Gaël Ondoua: „Marcus Mann hat mir bereits das Stadion unddie Kabine gezeigt. Ich kann es kaum erwarten, hieraufzulaufen und die Atmosphäre mit den Fans zu erleben. Wirhaben viel vor.“Im Alter von sieben Jahren kam Ondoua, der in Yaoundé inKamerun geboren wurde, mit seinen Eltern nach Russland. InMoskau wuchs er auf, spielte dort in der Jugend für die KlubsLokomotive und ZSKA. Er besitzt neben der kamerunischenauch die russische Staatsbürgerschaft. Nach Stationen beiVejle BK (Dänemark), Zorya Lugansk (Ukraine) und AnschiMachatschkala (Russland) schloss er sich im Juli 2019 ServetteGenf in der Schweiz an. Dort wurde der Mittelfeldabräumerschnell zum Leistungsträger. In 54 Spielen in der SchweizerSuper League kommt er auf je drei Tore und Vorlagen. SeinVertrag bei Servette endete in diesem Sommer – nun hat erbei Hannover 96 unterschrieben. Hier wird er künftig mit derRückennummer 29 auflaufen.