Sport, Unterhaltung und Impfen

Impfaktion am 5. Februar im Sportzentrum TuS Vinnhorst

Vinnhorst. Der TuS Vinnhorst veranstaltet am Sonnabend, 5.Februar, gemeinsam mit der Region Hannover eine öffentliche Impfaktion im Sportzentrum zu veranstalten. Unter der Schirmherrschaft des hannoverschen Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic sowie dem Regionspräsidenten Steffen Krach sollen an dem Tag unter dem Motto „Impfen mit dem Deutschen Meister“ in zwei Impfstraßen bis zu 300 Impfdosen verimpft werden.Das Rahmenprogramm gestalten unsere frisch gebackenen Deutschen Meister im Gerätturnen. Neben zwei Showtrainings wird es eine Autogrammstunde, Führungen durch das 2021 neu entstandene Sportzentrum sowie die offizielle Teamvorstellung für die Saison 2022 geben. Mit dabei sind auch unsere drei deutschen Olympia-Turner Lukas Dauser, Silbermedaillengewinner am Barren, Philipp Herder und Nils Dunkel. Einige der Turner wollen sich voraussichtlich sogar selbst „boostern“ lassen. Die Turner möchten mit der Aktion auch auf ihren ersten Heimwettkampf des Jahres am 14.Mai aufmerksam machen. Daher erhält jeder Impfwillige einen Sonderrabatt von jeweils zwei Euro auf den jeweils gültigen Eintrittspreis. Weitere Aktionen sind angedacht.Der TuS Vinnhorst ist erst vor wenigen Jahren in die erste Bundesliga aufgestiegen und hat 2021 erstmals die deutsche Meisterschaft nach Hannover geholt. Neben den Deutschen Olympioniken turnen weitere internationale Turnstars für den TuS. Heimwettkämpfe werden auch dank des neuen Sportzentrums immer mehr zu Events, bei denen neben atemberaubenden sportlichen Leistungen auch die Unterhaltung für die ganze Familie nicht zu kurz kommt.Das Sportzentrum TuS Vinnhorst, idyllisch am Mittellandkanal gelegen, wurde 2021 fertig gestellt und beinhaltet neben einer mehr als 800 Zuschauer fassenden Eventhalle, in der vor allem die Wettkämpfe unserer Turner und Drittliga-Handballer stattfinden ein Turn-Trainingszentrum, mehrere Tanz- und Gymnastiksäle, eine Beachanlage mit drei Feldern und weiteren Sportanlagen in Planung. Ferner beinhaltet der Komplex Büro- und Tagungsflächen sowie mit dem „Vinnhorster Kindertisch“ eine soziale Einrichtung der ZAG Stiftung „Pro Chance“, die Kindern im Grundschulalter eine nachmittägliche Betreuung garantiert inklusive warmer Mahlzeit und Hausaufgabenbetreuung.