Stark gegen Herne, schwach in Halle

Oberliga Nord: Scorpions erwarten am Sonntag Duisburger Füchse

Wedemark/Langenhagen. Nach einem wechselhaften Wochenende mit einem starken Spiel gegen den derzeitigen Tabellenzweiten, den Herner EV (5:4-Sieg nach Verlängerung) und einer schwachen Begegnung in Halle (1:5- Niederlage) empfangen die Scorpions am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr die Füchse Duisburg in der hus de groot EISARENA.Bereits am Freitag, 17. Januar, geht es in der Eishockey-Oberliga Nord zum Auswärtsspiel nach Erfurt: Die Scorpions müssen höllisch aufpassen, dass sie sich von den in letzter Zeit wiedererstarkten TecArt Black Dragons nicht überraschen lassen. „Wir hoffen“, so Coach Dieter Reiss, „dass am kommenden Wochenende Sachar Blank und Nico Schnell wieder einsatzfähig sind und sich damit erstmals seit längerer Zeit unsere krankheitsbedingten Ausfälle reduzieren.“Nach der starken Leistung von Patrik Cerveny am Freitag gegen Herne hoffen die Scorpions, dass die Bremerhavener Leihgabe am kommenden Wochenende zur Verfügung stehen wird.Es sind noch insgesamt zwölf Begegnungen bis zum Ende der Hauptrunde. Wollen die Scorpions die Playoffs sicher erreichen, müssen sie jetzt sicherlich noch eine „Schippe drauflegen“ ist sich Sportchef Eric Haselbacher sicher.„Jetzt ist der Blick nach vorne zu richten, wir müssen uns jetzt zu100 Prozent auf Erfurt konzentrieren und das in der Mannschaft zweifelsfrei vorhandene Potenzial aktivieren“, gibt Coach Reiss die Devise für das nächste Wochenende aus.