Start in die Saison mit einem Doppelsieg

Sonntag, 10. Oktober, 19 Uhr: Scorpions gegen Saale Bulls Halle

Hannover. Wer hätte das gedacht? Nach einer nur äußerst kurzen Saisonvorbereitung, die quasi ohne Trainer stattfinden musste, hatte wohl niemand mit so einem Saisonauftaktgerechnet. Am vergangenen Freitag empfingen die Scorpions in der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena die Rostock Piranhas und überraschten mit einer Topleistung undeinem, auch in der Höhe verdienten 11:4-Sieg.Etwas anders sah es dann am Sonntag beim ersten Auswärtsspiel in Herford beimHerforder EV aus, als die Scorpions in der Verlängerung mit 3:2 siegten. Bei dieserBegegnung war erkennbar, dass das Team der praktisch nicht stattgefundenenSaisonvorbereitung Tribut zollen musste.War man am Freitag noch von der Euphorie getragen, die Corona-Einschränkungenhinter sich gelassen zu haben und dass man vor Zuschauern spielen durfte, zeigtesich in Herford dann doch das fehlende Training und der ausgefalleneTestspielbetrieb.„Ich habe große Hochachtung vor der Leistung meines Teams, wie sie die nichtstattgefundene Saisonvorbereitung weggesteckt haben“, so ein sichtlich zufriedenerCoach Tobias Stolikowski, der sich jetzt darauf freut, eine komplette Trainingswochemit dem Team zu haben.Am kommenden Wochenende müssen die Scorpions am Freitag bei den Crocodilesin Hamburg antreten, ehe sie am Sonntag, 10. Oktober, um 19 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena die äußerst schwere Aufgabe gegen die Saale Bulls Halle vor sich haben,die am vergangenen Sonntag mit einer starken Leistung die Tilburg Trappers mit 6.3besiegten.