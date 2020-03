„Tag der Rennställe“ wird verschoben

„Tag der Rennställe“ wird verschoben

Langenhagen. Der Hannoversche Rennverein hat sich aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus dazu entschlossen, den „Tag der Rennställe“, der am 14. März stattfinden sollte, zu verschieben. Der Schutz der Besucher und natürlich auch aller Mitarbeiter in den Rennställen auf der Neuen Bult steht dabei an oberster Stelle. Die Absage für das kommende Wochenende erfolgt zudem aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen der vorigen Wochen, die eine adäquate Präsentation der Trainingsabläufe unmöglich machen.

Der „Tag der Rennställe“ wird daher nun am 15. August, einen Tag vor dem geplanten „Ferienrenntag“ am 16. August, stattfinden. Alle bereits gebuchten Führungen behalten dabei ihre Gültigkeit.