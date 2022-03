Tag des Hörens: Infos und Tipps für gutes Hören

Digitale Veranstaltung am Donnerstag, 3. März, 15 bis 18 Uhr, Teilnahme kostenfrei

Region. Bin ich schwerhörig oder höre ich normal? Welche technischen Hörhilfen gibt es? Was kann ich tun, um meine Ohren zu schonen? Und an wen wende ich mich bei Tinnitus? Um gutes Hören geht es in einer Online-Veranstaltung zum Welttag des Hörens am Donnerstag, 3. März. In kurzen Vorträgen stellen Expertinnen und Experten aus der Hörregion Hannover Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Hörbeeinträchtigungen, Möglichkeiten der Selbsthilfe sowie neue Erkenntnisse aus der Forschung vor.Die Veranstaltung zum „Tag des Hörens“ findet von 15 bis 18 Uhr statt und richtet sich an alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Programm und Zugang zur Videokonferenz unter www.hörregion-hannover.de.Regionspräsident Steffen Krach und die Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderung, Sylvia Thiel, eröffnen die Veranstaltung. Anschließend gewährt Professor Thomas Lenarz, Direktor der HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover, Einblick in neueste Erkenntnisse der Hörforschung. Zu einer Klangaktion lädt Franziska Klemm von der Stiftung Zuhören ein.Im zweiten Teil der Veranstaltung kann das Publikum zwischen drei Themenräumen wählen und auch selbst Fragen stellen. Im ersten Videokonferenzraum gehen Angelika Illg vom Deutschen HörZentrum der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Rolf Erdmann und Gisela Hänel vom Deutschen Schwerhörigenbund, Landesverband Niedersachsen, auf das Thema „Leben mit Schwerhörigkeit“ ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie Hörbeeinträchtigungen zu erkennen sind und wie Hörgeräte helfen können. Außerdem erhalten sie Tipps für leichtes Hören im Alltag und in Kulturveranstaltungen.Der zweite Strang richtet den Fokus auf Tinnitus. Professor Anke Lesinski-Schiedat vom Deutschen HörZentrum der MHH gibt Hinweise zur Vorbeugung und Früherkennung. Wie sich Menschen nach einer Tinnitus-Diagnose selbst helfen können, darüber spricht Norbert Pyttlik von der Deutschen Tinnitus-Liga.Angehörige von Hörbeeinträchtigten sind in den dritten Themenraum eingeladen. Monika Julius-Blaich vom Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Hildesheim verrät, welche Anzeichen bei Kindern auf eine Schwerhörigkeit hindeuten. Anja Jung vom Verein Hörknirpse gibt Tipps, wie die Kommunikation in Familien mit hörgeschädigten Mitgliedern im Fluss bleibt. Um Unterstützung für die Elterngeneration geht es im anschließenden Beitrag von Dr. Anja Pähler, HNO-Klinik des KRH-Klinikums Nordstadt, gemeinsam mit Katarina Heitz von Gesundheitswirtschaft Hannover.Die Veranstaltung zum Welttag des Hörens ist ein gemeinsames Angebot von Hörregion Hannover mit der Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderung, dem Deutschen HörZentrum der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Branchennetzwerk Gesundheitswirtschaft Hannover Unterstützt wird die Veranstaltung von der Deutschen Tinnitus-Liga dem Deutschen Schwerhörigenbund – Landesverband Niedersachsen, Hörknirpse, dem Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Hildesheim und der Stiftung Zuhören.