Testspiel gegen die Recken

Vinnhorst. Es geht wieder los bei den Drittligahandballern des TuS Vinnhorst: Am Montag ist das Team von Davor Dominikovic in die Vorbereitung auf die nächste Saison gestartet. Etwa sechs Wochen hat der Trainer Zeit seine Mannen in Topform zu bringen, ehe die Saison am Sonnabend, 4. September, mit einem Heimspiel gegen die SC Magdeburg-YoungsterS startet. Das erste große Highlight steht aber schon in der nächsten Woche an. Am Freitag, 6. August, um 18 Uhr testet der TuS im heimischen Sportzentrum gegen die Recken des TSV Hannover-Burgdorf. Es wird wohl der erste Auftritt von Burgdorfs neuem Trainer Christian Prokop vor hannoverschem Publikum.

Für das Spiel sind in Absprache mit dem Gesundheitsamt bis zu 500 Zuschauer zugelassen. Tickets gibt´s zum Einheitspreis von sechs Euro auf www.tusvinnhorst.de. Es gilt das 3G-Prinzip: Getestete, Geimpfte und Genesene, jeweils mit Nachweis, sowie das Hygienekonzept vor Ort.