Torge Bremer verlängert beim TSV Havelse

Region Hannover. Torge Bremer hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beijm TSV Havels um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der 25-jährige bleibt damit auch über die Saison hinaus beim TSV.DerdefensiveMittelfeldspieler spielt bereits seit 2018 für den TSV und kam in dieser Saison in 21 Partien zum Einsatz.Vor seinem Wechsel nach Havelse stand Torge Bremer beim TSV Steinbach,1. FC Magdeburg und Germania Halberstadt unter Vertrag.