Trendthema Social Media bei IdeenEcpo

Influencerin Sosopinkypie am Sonntag bei Stand in Halle 7

Region (sch). Die IdeenExpo biegt auf die Zielgerade ein. Am Sonntag dreht sich bei freiem Eintritt auf dem Messegeländer von 9 bis 18 Uhr noch einmal alles rund um das Thema Bildung und Berufswahl. Unter dem Motto „Mach doch einfach!“ erleben Besucherinnen und Besucher hautnah in vier Hallen und auf 110.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche ein Dutzend Themenbereiche: MobilitätsArena, DigitaleWelten, MediaLab, LebensRaum, KlimaZone, ProduktionsKosmos, MobilitätsMeile, LifeScienceArea, EnergieFeld, AgriFoodPark, ClubZukunft und Mission:Moon. 270 Aussteller, 670 Mitmach-Exponate und 730 Workshops – Europas größtes Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik ist spannender als je zuvor.Mitten drin ist auch die Madsack Mediengruppe. Auf dem Stand des Madsack Medien Campus in Halle 7 können die Gäste selbst zu IdeenExpo-Reportern werden: Wo steht das spannendste Exponat? Welcher Act war am coolsten? Was waren die persönlichen Eindrücke des Tages? Im mobilen Newsroom wird der Artikel direkt geschrieben und auf mads.de, dem Jugendportal der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, hochgeladen. Wer ein Weltenbummler, eine Sportskanone oder ein Tierfreund ist, kann sein Wissen beim Tablet-Quiz testen. Darüber hinaus können sich die Besucher an großen Touchscreens über die vielfältigen Berufsbilder in der Medienwelt informieren. Als Erinnerung gibt es ein selbstgefilmtes Daumenkino zum Mitnehmen. Am Finaltag der Ideenexpo liegt ein weiterer Schwerpunkt des Madsack Medien Campus auf dem Trendthema Social Media. Mit dabei ist auch die Influencerin Luisa Verfürth aus Hannover, die um 14 Uhr einen Instagram-Workshop anbietet. Damit steht den eigenen Posts und Stories nichts mehr im Wege. Wie man sich im eigenen Social-Media-Kanal gekonnt in Szene setzt, erläutert Influencerin Sosopinkypie. Sie ist auf TikTok, YouTube und Instagram aktiv und hat insgesamt rund 600.000 Follower. Sosopinkypie verrät Tipps und Tricks rund um das Thema Musik-Clips. Wer Lust hat, die erfolgreiche Influencerin zu treffen und ihr live beim Coaching ausgewählter Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuzusehen, ist herzlich von 15 bis 16 Uhr auf den Madsack-Stand in Halle 7 willkommen.