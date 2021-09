TSV Havelse empfängt Hannover 96

Freitag, 8. Oktober, 18.30 Uhr im Wilhelm-Langrehr-Stadion

Garbsen. In der kommenden Länderspielpause empfängt der TSV Havelse den NachbarnHannover 96 zum Testspiel in Havelse.Angestoßen wird am:Freitag, 8. Oktober,um 18.30 Uhr im Wilhelm-Langrehr-StadionEs ist das erste Aufeinandertreffen von 96-Trainer Jan Zimmermann mit seinem ExVerein, den er erst im Juni in die Dritte Liga führte.Das Spiel wird unter Anwendung der „2G-Regel“ stattfinden, das bedeutet, dass nurvollständig geimpfte oder genesene Personen Zutritt haben werden. DieKontaktverfolgung findet über die Luca-App statt.Der Kartenvorverkauf findet am kommenden Dienstag, 5. Oktober, und Mittwoch,6. Oktober, jeweils von 15 bis 18 Uhr Uhr im Wilhelm-Langrehr-Stadion statt.Außerdem wird es eine Tageskasse geben, die 90 Minuten vor Spielbeginn öffnen wird.