TSV verlängert mit Schleef bis 2021

TSV verlängert mit Schleef bis 2021

Region. Pünktlich zum Geburtstag: Die Havelser Jungs können eine Verlängerung bekanntgeben! Marco Schleef hat seinen Vertrag verlängert und wird bis Sommer 2021 Teil der Rot- Weißen sein. Der jetzt 21-Jährige spielte in der Jugend unter anderem auch für den TSV, bevor er 2015 in die Akademie von Eintracht Braunschweig wechselte. Zur Saison 2018/2019 wechselte Schleef zurück zu den Havelser Jungs, für die er bislang insgesamt 46 Pflichtspiele im Herrenbereich absolvierte.

O-Ton Marco Schleef: “Ich freue mich sehr über meine Verlängerung. Ich fühle mich in Havelse sehr wohl. Die Mannschaft, mit der ich mich sehr gut verstehe, und das Vertrauen, welches mir hier als noch junger Spieler geschenkt wird, waren zwei ausschlaggebende Gründe, warum ich nicht lange überlegen musste.”

O-Ton Jan Zimmermann: “Marco Schleef hat sich zu einer festen Größe entwickelt und ist eine absolute Bank auf der rechten Verteidigerposition. Er ist ein tolles Mitglied unserer Gruppe. Ich freue mich total, dass er diesen Weg mit uns weitergehen will und bin fest davon überzeugt, dass er sich auch persönlich in der nächsten Zeit noch weiterentwickeln wird.”