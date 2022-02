TuS Vinnhorst beim Derby in Burgdorf

Dritte Handballliga: Auftakt der englischen Wochen

Vinnhorst. Die Vorrunde in der dritten Liga neigt sich dem Ende. Seit dem vergangenen Wochenende ist dem TuS der Platz in der Aufstiegsrunde nicht mehr zu nehmen. Es geht aber noch um die Platzierung und damit die Ausgangslage für die Aufstiegsrunde. Außerdem muss und will sich die Mannschaft weiter einspielen und Selbstvertrauen tanken um das große Ziel Aufstieg in die zweite Liga anzugehen. Am nächsten Sonnabend, 26. Februar, reisen die Rot-Blauen zum Recken-Nachwuchs vom TSV Burgdorf 2. Anwurf ist um 17.15 Uhr in der Gudrun-Pausewang-Halle an der Grünewaldstraße.Für Burgdorf ist die Saison alles andere als entschieden. Als Achter liegt die Mannschaft von Trainer Heidmar Felixson derzeit drei Punkte hinter Leipzig auf Platz sechs. Erst dieser Rang würde eine Teilnahme an der Abstiegsrunde vermeiden. Im Kampf um die Platzierung ist den Burgdorfern dabei ein echter Coup gelungen. Vom Konkurrenten aus Magdeburg konnte der deutsche Jugendnationalspieler Renars Uscins verpflichtet werden. Der Linkshänder aus dem rechten Rückraum ist weiter für die erste Mannschaft der Magdeburger in der Bundesliga spielberechtigt, erhält aber das Zweitspielrecht für die zweite Mannschaft der Recken, ehe er zur kommenden Saison komplett nach Hannover wechselt. Ende der vergangenen Saison war Uscins an den Bergischen HC verliehen und erzielte in 23 Bundesliga-Einsätzen 22 Tore.Die Bundesligamannschaft ist spielfrei, Talente werden wohl zum Einsatz kommen: Im Hinspiel war mit Justus Fischer ein weiterer U19-Europameister dabei. Überragt wurde er aber noch von Martin Hanne der acht Tore warf und sein Team fast im Alleingang im Spiel hielt. Generell ist damit zu rechnen, dass wieder eine sehr junge hungrige Mannschaft auf der Platte stehen wird, die es den Vinnhorstern sehr schwer machen wird die Punkte an den Kanal zu holen.TuS-Trainer Davor Dominikovic freut sich auf das Derby. Nach den Coronabedingten Ausfällen der Spiele gegen Hildesheim und den HSV Handball hat er den Trainingsschwerpunkt auf die Wiedergewinnung der körperlichen Fitness gelegt. Und geht nun wieder verstärkt auf das Spielerische. „Ich hoffe, dass zu diesem Derby wieder viele Fans der roten Wand fahren um uns zu unterstützen. Endlich wieder ein Derby!“, so Dominikovic. Knapp 40 Karten hat der Fanclub erstanden und plant die Mannschaft lautstark zu unterstützen.