Über den Tellerrand geschaut

Gemeinsame Übung der Feuerwehren Engelbostel und Resse

Engelbostel/Resse. Auf dem Betriebsgelände der Firma Gala Bau Philipp Cattau in Resse wurde ein Verkehrsunfall simuliert, wobei parallel an zwei Abschnitten am Auto die patientengerechte und technische Rettung geübt wurde.Anlass dieser gemeinsamen Ausbildung war, das das Einsatzgebiet der beiden Wehren auf der L 380 (Resser Strasse) ineinander übergreift.Des Öfteren wurden die Hilfskräfte zusammen zu einem Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Engelbostel und Resse alarmiert.Der Clou bei der Übung war außerdem ein Tausch der Fahrzeuge, sodass die Feuerwehrleute mit dem Equipment des anderen arbeiten mussten. An der Übung waren 35 Einsatzkräfte beteiligt. Übungsleiter Jesko Stünkel und Thomas Bredthauer zogen ein zufriedenes Resümee mit dem Wunsch auf weitere Dienste dieser Art.Das Unfallfahrzeug wurde von der Firma Automobillogistik-Nord GmbH, Ines Mürau-Balke zur Verfügung gestellt.