Über Teamgeist und Kampfkraft

Dritte Handballliga: TuS Vinnhorst erwartet MTV Braunschweig am Sonnabend um 18 Uhr

Vinnhorst Nach 1:3-Punkten aus den letzten beiden Spielen ist der TuS im Heimspiel und letzten Spiel in diesem Jahr gegen den MTV Braunschweig gefordert. Die kurze Winterpause wird mit Freude erwartet, zumal dass auch einigen Verletzten ermöglicht ihre Blessuren auszuheilen. Noch ist es nicht soweit, denn mit den Löwenstädtern kommt erneut ein starker Gegner an den Mittellandkanal. Die Gäste stehen hinter Hildesheim und Magdeburg auf Rang vier und wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten.Das Hinspiel gewannen die Rot-Blauen mit 27:22 in Braunschweig. Es war aber durchaus eine umkämpfte Partie. Erst ab der 50. Minute setzte sich der TuS ab, ehe den Braunschweigern in den letzten Minuten noch etwas Ergebniskosmetik gelang. Bester Werfer aus Seiten der Vinnhorster war damals Tim Otto mit sechs Toren. Während sich bei den Hausherren gleich drei Spieler viermal in die Torschützenliste eintragen konnten. In Erinnerung blieb aber vor allem die schlimme Verletzung von Tolga Durmaz, der gerade sein zweites Spiel für den TuS machte und danach wochenlang ausfiel. Inzwischen ist er wieder an Bord und vertritt den weiterhin verletzen Milan Mazic hervorragend auf der Kreisläuferposition.Der MTV Braunschweig ist mit seiner Gründung 1847 der Älteste und mit 5.500 Mitliedern auch größte Sportverein der Stadt. Zu den erfolgreichsten Sparten zählen die Basketballer, die aus einer Spielgemeinschaft mit der freien Turnerschaft in die Bundesliga aufstiegen und inzwischen ausgegliedert als NewYorker-Phantoms Braunschweig erstklassig spielen. Die Faustballer waren in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine der besten Deutschlands und gewannen vier deutsche Meisterschaften in dieser Zeit.Die Handballsparte durchlebte ein ständiges Auf undAb. 1985 stieg die Herrenmannschaft das erste Mal in die Regionalliga Nord auf. Schon eine Saison später gelang der Aufstieg in die zweite Bundesliga, doch 1990 wurde der MTV direkt nach einer Saison Regionalliga direkt in die Oberliga durchgereicht. Erst 2002 ging es wieder in die dritthöchste deutsche Spielklasse. Nachdem der Verein zwischenzeitlich bis in die Verbandsliga abgestiegen war, gelang in der Saison 2014/15 der Wiederaufstieg in die Oberliga Niedersachsen. Von da an ging es rauf und runter. In der letzten Saison versuchte sich der MTV gemeinsam mit dem TuS Vinnhorst in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga, scheiterte aber in der Vorrunde.Trainer der Braunschweiger ist Volker Mudrow, der mit dem Handball beim MTV Braunschweig begann und dann bei der SG VfL/BHW Hameln, dem TuS Nettelstedt, TBV Lemgo und beim VfL Gummersbach spielte. Verletzungsbedingt musste der immerhin 19-fache Nationalspieler seine Spielerkarriere beenden. Er kehrte als Trainer zurück zum MTV. Im November 2001 übernahm er für die restlichen 24 Saisonspiele das Traineramt beim Bundesligisten SG VfL/BHW Hameln als jüngster Bundesligatrainer der Geschichte des DHB. Im Folgejahr übernahm er beim TBV Lemgo und wurde nur ein Jahr später, 2003 deutscher Meister und 2006 EHF-Pokalsieger. Seit 2013 ist Mudrow wieder in Braunschweig auf der Bank.Mit Marko Karaula steht der derzeit zweitbeste Torschütze der Staffel beim MTV unter Vertrag. Der 25-jährige Kroate hat in bisher 12 Spielen 85-mal getroffen. Sein Trainer hält sehr viel von seinem Schützling: „Marko ist ein ganz feiner Techniker, sehr filigran, stark im eins gegen eins“, so Mudrow. Zudem habe er immer ein Auge für die Mitspieler. Was auch zu seinem Wesen passt – „Marko ist hilfsbereit und ordnet sich gut ein ins Team, ein ganz feiner Kerl“. In der Jugend durchlief Marko Karaula verschiedenste Nationalteams von der U 17 bis zur U 21.Aber der TuS kann sich nicht allein auf einen Spieler konzentrieren. Braunschweig ist eine spielstarke Mannschaft, die aber auch viel über Teamgeist und Kampfkraft kommt. Mit Sicherheit kommt da kein Aufbaugegner für den ehemaligen Spitzenreiter an den Kanal. Wenn der TuS wieder in die Spur kommen will, braucht es eine auf allen Ebenen konzentrierte Leistung. Es gilt den Schalter wieder umzulegen, sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive. Und auch die Unterstützung der Fans wird wieder sehr wichtig.Ticktes gibt es noch unter www.tusvinnhorst.de.Im Sportzentrum gilt dann die 2G-Plus Regelung, das heißt nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Testzertifikat nicht älter als 24 Stunden erhalten Zutritt.