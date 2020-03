Umweltdruckhaus bietet in der Corona-Krise kostenlose Gutscheine an

Langenhagen (ok). In der Corona-Krise ist Zusammenhalt und Solidarität angesagt, und das Umweltdruckhaus Hannover geht mit gutem Beispiel voran: Jedes inhabergeführte Unternehmen, das sein Geschäft während der Corona-Pandemie schließen muss, bekommt einmal 200 Gutscheine zum Nulltarif. Geschäftsführer Thomas Rätzke:“So können Stammkunden von der Schließung betroffene Unternehmen mit dem Kauf von Gutscheinen unterstützen.“ Diese Gutscheine werden auf einem hundertprozentigen Recyclingpapier im Format DIN lang einseitig bedruckt. Unter www.umweltdruckhaus.de können Vorlagen runtergeladen und mit dem eigenen Logo versehen oder eigene PDF-Dateien angeliefert werden. „Das kann dann als Umsatz für die Zukunft betrachtet werden“, sagt Thomas Rätzke, der mit seinem Umweltdruckhaus seit 25 Jahren in Langehagen vertreten ist. Die Aktion startet ab sofort und endet mit dem Wiedereröffnen der Ladengeschäfte. Rätzke: „Bitte unterstützen Sie unsere Aktion der Solidarität.“ Weitere Infos gibt es unter gutschein@umweltdruckhaus.de oder auch unter (0511) 4 75 76 70.