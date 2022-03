United muss auf Europa-Premiere warten

EuroLeague: IWBF sagt Vorrunde ab

Hannover. Hannover United muss vorerst weiter auf sein Europapokal-Debüt warten. Der Rollstuhlbasketball-Bundesligist sollte ursprünglich am kommenden Wochenende eines der beiden Vorrundenturniere der EuroLeague2 ausrichten. Zu Gast gewesen wären die Teams RBB FlinkStones Graz (Österreich), Gazisehir Gaziantep Sport Club (Türkei), Hyeres Handi Basket und Handi Sud Basket Marseille (beide Frankreich). Die International Wheelchair Basketball Federation Europe (IWBF Europe) hat alle Vorrundenturniere und Viertelfinals für die Champions League und EuroLeague Corona-bedingt abgesagt. "Die Pläne sehen nun dem April und Mai entgegen, in der Hoffnung, dass die Situation es uns erlaubt, ein kleineres Turnier zu organisieren", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes.