Autokino am 1. und 2. Juni in Burgdorf

Region Hannover (ok). Kinovergnügen unter freiem Himmel: Das mittlerweile ausgestorbene Autokino kommt auf den Schützenplatz nach Burgdorf und feiert dort Renaissance. Popcorn, Burger, Pommes frites oder Steaks gibt es natürlich genauso wie Bratwurst oder Eis. Die Tickets kosten zwölf Euro, ermäßigt neun Euro. Mit Abo-Plus-Karte gibt es noch eine weitere Ermäßigung. Am Sonnabend, 1. Juni, läuft um 21.45 Uhr "Bohemian Rhapsody" und gegen 24 Uhr "Glam Girls". Am Sonntag, 2. Juni, wird um 21.45 Uhr noch "Green Book" gezeigt.