Verfolgerduell in der Wendlandhalle

Dritte Handballliga: TuS Vinnhorst gegen HC Empor Rostock am Sonnabend um 16 Uhr

Hannover. Es ist Spitzenspieltag in der Wendlandhalle. Das Verfolgerduell in der dritten Liga Nord/Ost steht an, wenn der dritte TuS Vinnhorst am Sonnabend, 1. Februar, um 16 Uhr den Zweiten vom HC Empor Rostock empfängt. Die Gäste aus Mecklenburg liegen nur einen Platz, aber sechs Punkte vor dem TuS, dabei vier Punkte hinter Spitzenreiter Dessau/Roßlau. Für Empor gilt es also jeden Punkt zu holen, um den Anschlusszum Tabellenführer nicht noch größer werden zu lassen. Der TuS hingegen will vor allem die Konkurrenz von hinten auf Distanz halten und sehen, ob man nicht wieder ein Stück näher an die Spitzenplätze heranrücken kann.Beide Mannschaften gehen mit einem Sieg und einer Niederlage 2020 an den Start. Für den TuS ist es das erste Heimspiel in diesem Jahr. Einer starken Mannschaftsleistung in Bernburg folgte eine hart umkämpfte Derbyniederlage beim Bundesliganachwuchs aus Burgdorf. Bei den Rostockern gab es erst die Niederlage im Derby gegen Schwerin, dann einen Sieg, ebenfalls gegen den SV Anhalt Bernburg. Man kann also von ähnlichen Voraussetzungen sprechen, zumal beide Teams auf wichtige Spieler verzichten mussten.Während der TuS weiter auf das Comeback von Shooter Tim Otto hofft, ist bei den Gästen zumindest Leon Witte wieder an Bord. Gästetrainer Till Wiechers muss aber weiterhin auf vier arrivierte Stammkräfte verzichten. Dennoch kommt da ein ganz harter Brocken auf die Vinnhorster zu. Rostock stellt eine bärenstarke Abwehr auf die Platte und ist enorm konterstark. Zudem ist die Mannschaft offensiv sehr variabel. So setzt Wiechers auch immer wieder auf den siebten Feldspieler um den Gegner vor Probleme zu stellen.Im Hinspiel, in das beide Teams noch ohne Punktverlust gingen, erkämpfte sich Vinnhorst ein 28:28-Unentschieden in Rostock, bei dem auf Grund des Spielverlaufs sogar noch mehr drin war. Seitdem ist viel passiert, aber beide Mannschaften stehen immer noch ganz oben in der Tabelle. Einer hochklassigen, spannenden Partie sollte also nichts im Wege stehen.