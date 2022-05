Verschoben

Langenhagen. Pfingsten verschieben sich die gewohnten Termine für die Abfall- und Wertstoffabfuhr der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). Am Pfingstmontag, 06. Juni, holt aha keine Rest- und Bioabfälle, Gelben Säcke und Altpapier ab. Die Abfuhr wird am Dienstag, 07. Juni, vollständig nachgeholt. Die weiteren Abfuhrtermine in dieser Woche verschieben sich um jeweils einen Tag nach hinten: von Dienstag auf Mittwoch (08. Juni), von Mittwoch auf Donnerstag (09. Juni), von Donnerstag auf Freitag (10. Juni) und von Freitag auf Samstag (11. Juni).

Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Abholung der Gelben Säcke im Umland der Region Hannover durch die RMG Rohstoffmanagement.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Pfingstmontag geschlossen. Auch die Service-Hotline, die Gebühren-Hotline sowie das aha-Kundenzentrum in der Innenstadt von Han-nover sind an diesem Tag nicht besetzt.