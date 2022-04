Sonnabend, 18 Uhr: erstes Halbfinale Hannover United gegen RSV Lahn-Dill

Hannover. Es ist Playoff-Zeit, Freunde. Die heißeste Phase der Saison startet für den Rollstuhlbasketball-Bundesligisten Hannover United am Sonnabend. Für das Team von Trainer Martin Kluck ist es die vierte Playoff-Teilnahme in Folge. In der United Arena fliegen im ersten Playoff-Halbfinalspiel um 18 Uhr die Bälle gegen den RSV Lahn-Dill. Die Vorzeichen sind klar: United hat noch nie gegen den RBBL1-Rekordmeister aus Wetzlar gewonnen und geht als Außenseiter in die „Best-of-Three“-Serie.Aber: Hannover United hat zuletzt immer wieder über Strecken gut gegen den RSV gegengehalten. Kapitän Jan Sadler weiß, wie man den Rekordmeister knacken kann. „Wir müssen immer wieder schnell umschalten, um die Linie von Lahn-Dill zu brechen - und in den richtigen Momenten das Tempo rausnehmen. Eines ist vor allem wichtig: Spaß haben“, sagt Sadler.Bei United fehlt weiterhin Paralympics-Siegerin Mariska Beijer (Corona-Rekonvaleszenz). Der RSV Lahn-Dill muss nach eigenen Angaben in Spiel 1 aus Center Dominik Mosler verzichten. Dafür ist Kapitän Thomas Böhme, der zuletzt zweimal verletzungsbedingt gefehlt hat, an Bord.Die abgelaufene Hauptrunde der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga war Corona-bedingt vogelwild. Selten haben so viele Teams bis kurz vor Schluss der Hauptrunde um den Einzug in die Playoffs gespielt - und teilweise gleichzeitig gegen den Abstieg gekämpft. An der Tabellenspitze dominierten die RSB Thuringia Bulls und der RSV Lahn-Dill die Liga. Beide Teams gaben sich keine Blöße. Die Bulls sicherten sich im direkten Vergleich gegen Wetzlar Platz eins.Hannover United nutzte ebenfalls den direkten Vergleich gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden. Weil die Rhinos in einem Nachholspiel nach dem 18.Spieltag vor heimischem Publikum überraschend gegen die Doneck Dolphins Trier verloren haben, rutschte United doch noch auf Platz drei vor. „In der Rückrunde haben Hannover und Wiesbaden durch Corona erhebliche Probleme im Trainingsbetrieb gehabt und einige unerwartete Niederlagen kassiert. Das hat die Liga spannend wie nie gemacht“, so Sadler.Der GegnerDer RSV Lahn-Dill ist Rekordmeister in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga und mehrfacher Champions-League-Sieger. In der abgelaufenen Hauptrunde hat Hannover United zweimal deutlich gegen die Mannschaft aus Wetzlar verloren (59:85, 56:76). „Der RSV Lahn-Dill geht als Top-Favorit in die Spiele“, sagte United-Trainer Martin Kluck. In der vergangenen Spielzeit war der RSV ebenfalls Gegner im Playoff-Halbfinale. Damals war nach zwei Spielen Schluss (47:69, 30:66). United-Kapitän Jan Sadler sagt über den Tabellenzweiten: „Der RSV Lahn-Dill hat definitiv die tiefere Bank. Ähnlich wie die Thuringia Bulls rotieren sie viel. Gegen solche Teams reichen leider nicht nur zwei oder drei gute Viertel. Da wird einfach jeder Turnover hart bestraft.“Der ModusGespielt wird im Modus „Best-of-Three“ - die Mannschaft mit zwei Siegen zieht ins Endspiel um die deutsche Rollstuhlbasketball-Meisterschaft ein. Die Mannschaft, die in der Hauptrunde die schlechtere Platzierung hat, bekommt das erste Heimspiel. Steht es nach zwei Begegnungen 1:1, entscheidet Spiel 3, das ebenfalls in Wetzlar ausgetragen wird. Im zweiten Halbfinale treffen die Rhine River Rhinos Wiesbaden (Platz 4) auf den deutschen Meister RSB Thuringia Bulls (Platz 1).Der SpielplanSpiel 1 | Hannover United - RSV Lahn-Dill (Sonnabend, 2. April 2022, 18 Uhr, United Arena, Hannover)Spiel 2 | RSV Lahn-Dill - Hannover United (Mittwoch, 13. April 2022, 19:30 Uhr, Buderus Arena, Wetzlar)Spiel 3 | RSV Lahn-Dill - Hannover United (Sonnabend, 16. April 2022, 19:30 Uhr, Buderus Arena, Wetzlar)Die United ArenaDas Wohnzimmer von Rollstuhlbasketball-Bundesligist Hannover United ist die Sporthalle der IGS Stöcken. In der United Arena hat die Mannschaft Aufstiege gefeiert und große Spiele gezeigt - beispielsweise den Verlängerungs-Krimi 2018 im Abstiegsendspiel gegen die Baskets 96 Rahden oder den Sieg gegen den deutschen Meister RSB Thuringia Bulls im März 2021. Der Zugang zur United Arena erfolgt über den Haupteingang an der Buschriede. Heim- und Gastmannschaft sowie das Schiedsrichterteam haben einen gesonderten Zugang zur Halle und einen separaten Umkleidebereich; dieser Bereich ist für Zuschauerinnen und Zuschauer gesperrt.TicketsEintrittskarten gibt es an der Abendkasse. Für Erwachsene kostet das Halbfinal-Spektakel zehn Euro. Ermäßigte Tickets kosten sechs Euro.Corona-RegelnIn der United Arena gilt die 3G-Regel. Zutritt erhalten Personen, die genesen oder zweimal geimpft sind beziehungsweise ein negatives Testzertifikat vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Auf den Gängen und bis zum Sitzplatz gilt eine FFP2-Maskenpflicht.LivestreamHannover United streamt das Spiel wie gewohnt für auf Sportdeutschland.tv. Kommentatoren sind Maurizio Valgolio und Sören Seebold. Hier gehts zum Link 📍 https://sportdeutschland.tv/hannover-united/rbbl1-...