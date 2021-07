Vierter Neuzugang: Jannik Dehm schließt sich Hannover 96 an

Jährige bei Holstein Kiel unter Vertrag und dort Stammspieler. Marcus Mann, 96-Sportdirektor: "Wir sind sehr froh, dass sich mit Jannik Dehm einer der besten Außenverteidiger der zweiten Liga für uns entschieden hat. Er besitzt einen starken rechten Fuß und ist ein dynamischer, flexibel einsetzbarer Spieler, der auch charakterlich super in unser Team passt." Jan Zimmermann, 96-Trainer: "Ich hatte ein gutes Gesprächmit Jannik Dehm und freue mich, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Er hat in Kiel zwei starke Saisons gespielt und dazu beigetragen, dass Kiel erfolgreich war. Wir werden ihmalle helfen, dass er sich bei uns schnell integriert und bei 96 an die erfolgreiche Zeit anknüpfen kann." Jannik Dehm: "Ich freue mich, hier in Hannover zu sein. 96 istein großer Klub, der nicht nur bis Kiel, sondern auch bis in meine Heimatstadt Bruchsal Strahlkraft hat. Für mich waren die Gespräche mit Trainer Jan Zimmermann und SportdirektorMarcus Mann zudem ein wichtiger Faktor. Beide haben mich von der neuen Aufgabe überzeugt. Mit der Mannschaft und persönlich habe ich viel vor." Dehm hatte in der Saison 2015/16 im Trikot des Karlsruher SC seinen ersten Profieinsatz in der 2. Liga. 2015 wechselte er aus Karlsruhe zur zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim,wo er zu 85 Einsätzen in der Regionalliga Südwest kam. Im Juni 2018 wurde Dehm vom Zweitligisten Holstein Kiel verpflichtet und eroberte sich dort auf Anhieb einen Stammplatz als rechter Verteidiger. Insgesamt bestritt Dehm 71 Zweitligaspiele für die Kieler, die vergangene Saison erst in derRelegation den Bundesligaaufstieg verpassten. Mit 31 Einsätzenin der zweiten Liga und fünf im DFB-Pokalwettbewerb war Dehm imvergangenen Spieljahr 2020/21 Stammkraft. Mit guten Leistungen hatte Dehm auch beim Deutschen Fußball-Bund auf sich aufmerksam gemacht und spielte für diedeutsche U18- und U19-Nationalmannschaft. Bei Hannover 96 erhält Dehm die Rückennummer 25.