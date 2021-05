Vom Youngster zum Leistungsträger

Ivan Martinovic verlässt Recken im Sommer 2022

Hannover. Ivan Martinovic wird die Reckenim Sommer 2022 verlassen, um sich einem anderen Verein in der Handball-Bundesliga anzuschließen. Der Linkshänder kam als Top-Talent vom VFL Gummersbach zu den Recken und etablierte sich in der stärksten Liga der Welt schnell als einer der auffälligsten Akteure. Während seiner Zeit im Verein entwickelte sich der gebürtige Wiener zum kroatischen Nationalspieler und konnte Erfahrungen auf internationaler Bühne sammeln.„Es kommt nicht überraschend, dass Ivan Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen weckt. Er bringt bei uns Top-Leistungen und seine Entwicklungskurve zeigt steil nach oben. Wir kennen Ivan als einen Menschen, der auf und neben dem Spielfeld stets alles gibt. Umso mehr freuen wir uns, dass der gemeinsame Weg noch nicht beendet ist und wir die kommenden Highlights, wie beispielsweise das Final4 im Juni, zusammen bestreiten werden. Die frühzeitige Regelung mit seinem neuen Verein gibt uns ausreichend Zeit, um eine adäquate Nachfolge auf seiner Position zu finden“, so der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.Der Kroate mit österreichischen Wurzeln kam im Sommer 2019 zur TSV Hannover-Burgdorf und erreichte in seiner ersten Saison mit den Recken das Final4 des DHB-Pokals und zusätzlich mit dem vierten Platz in der Bundesliga, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Ivan Martinovic macht deutlich, dass er bis zum Sommer 2022 noch weitere Ziele mit den Recken hat: „Der Wechsel ist für mich der nächste richtige Schritt in meiner Karriere. Bis dahin möchte ich mit den Recken nochmal alles rausholen und der Mannschaft bestmöglich helfen. Ein Traum wäre es, im nächsten Jahr noch einmal die europäischen Plätze zu erreichen. Schon jetzt möchte ich mich bei der gesamten Recken-Familie für die bisherige Zeit hier bedanken. Ab der ersten Sekunde habe ich mich in Hannover wohlgefühlt. Der Verein und die Mannschaft sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich kann hier unter den besten Trainern der Liga lernen, was meiner Entwicklung enorm geholfen hat. Ich freue mich auf die restliche Zeit bei den Recken, die noch einiges verspricht.“