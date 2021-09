Vorverkauf für Oktober-Topspiele startet

Nach Einführung von 2G-Regel auch in Niedersachsen: weitere Erleichterung für Handball-Publikum

Hannover. Am vergangenen Mittwoch ist die neue niedersächsische Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten, die die Anwendung des 2G-Status bei Veranstaltungen vorsieht.Gemäß der neuen Verordnung bedeutet dies nun, dass ein Besuch in der RECKEN-Festung nur noch für Geimpfte oder Genesene zulässig ist. Der entsprechende Nachweis ist beim Einlass vorzuzeigen.Von der 2G-Nachweispflicht ausgenommen sind:- Kinder unter 18 Jahre.- Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen, können unter Vorlage eines ärztlichen Attests sowie eines negativen PoC-Antigen-Test teilnehmen.Aufbauend auf dem daraufhin angepassten Hygienekonzept hat das Gesundheitsamt Hannover nun die Genehmigung für die Durchführung der Top-Spiele in Oktober unter den neuen Bedingungen erteilt, mit denen weitere Erleichterung für den Heimspielbesuch verbunden sind:- Die Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands entfällt, demnach auch Kapazitäten über 50 Prozent möglich sind- Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb der Spielstätte entfälltTicketvorverkauf startet am Dienstag, 28. September:Der Ticketvorverkauf für die Oktober-Spiele startet am kommenden Dienstag, 28. September, um 10 Uhr. Dies beinhaltet das Spiel gegen die MT Melsungen am 3. Oktober um 16 Uhr, das Aufeinandertreffen mit den Füchsen Berlin am 14. Oktober um 19.05 Uhr, sowie die Begegnung am 28. Oktober um 19.05 Uhr gegen GWD Minden.Dauerkarten-Inhaber erhalten dabei nicht nur erneut ein exklusives Vorkaufsrecht, sondern können in diesem Zuge aufgrund der Erleichterung Ihre ursprünglichen Dauerkarten-Plätze für die jeweiligen Spiele bis einschließlich Donnerstag, 30. September. erwerben. Ab Freitag, 1. Oktober, gehen nicht gebuchte Dauerkarten-Plätze in den freien Verkauf.Wie schon im September werden die drei Oktober-Spiele im freien Verkauf dabei erneut sowohl als Einzelspiele als auch in einem Kombipaket inklusive 20 Prozent Rabatt für alle drei Begegnungen über den Online-Ticketshop der Recken oder die Ticket-Hotline zu erwerben sein.Alle weiteren Infos zu Tickets und den ab sofort geltenden Hygieneregeln bei den Heimspielen finden Sie auch auf unserer Homepage im Bereich „Tickets“ .