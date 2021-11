Wanderpokal für den Sieg

Florian Imelmann gewinnt das Jeder-gegen-Jeden-Schießen

Heitlingen. Kürzlich fand das beliebte Jeder-gegen-Jeden Schießen beim Schützenverein Heitlingen statt. Erst einmal wurden alle Anfangspaarungen per Los gezogen und dann im K.o.-Modus auf der Biathlonanlage ausgetragen. Wer Glück hatte, bekam in der ersten Runde ein Freilos. Runde für Runde wurden es immer weniger Teilnehmer, bis nur noch vier Teilnehmer übrig blieben. Im kleinen Finale um Platz drei setzte sich der erste Vorsitzende Klaus Mesenbrink gegen Kai Seehawer durch.. Im Finale um Platz eins und den Wanderpokal kämpften Florian Imelmann und Michael Seehawer. Am Ende setzte sich Florian Imelmann erfolgreich durchs.