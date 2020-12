Weiter einsamer Spitzenreiter

Eishockey-Oberliga Nord: Scorpions fahren drei Siege trotz vieler Verletzter ein

Langenhagen/Wedemark. Mit einem 11:2-Kantersieg über den Herforder EV, einem 4:2- Erfolg bei den Hammer Eisbären und einem 4:3-Sieg in der Verlängerung bei Diez-Limburg, haben die Scorpions in den drei Begegnungen rund um das Weihnachtsfest insgesamt acht Punkte errungen und damit die Tabellenspitze nicht nur behaupten, sondern auch noch ausbauen können. Denn: Indians, Tilburg und Hamburg haben ihre Begegnungen am 28. Dezember allesamt verloren.Nachdem die Scorpions am Montag in Diez-Limburg ihren Mannschaftskapitän Alex Heinrich nach siebenwöchiger Verletzungspause erstmals wieder einsetzen konnten, hoffen sie nun auch darauf, dass in nicht ferner Zukunft auch Andy Reiss und Viktor Knaub wieder zum Team zurückkommen.Extrem schwierig wird die am Mittwoch, 30. Dezember, auf dem Spielplan stehende Partie gegen die Saale Bulls aus Halle, die gerade erst mit einem starken 2:1-Sieg über die Tilburg Trappers für Aufsehen sorgten.Höchste Konzentration fordert dann auch Coach Tobias Stolikowski von seinem Team, wenn es in der Hus-de-Groot-Eisarena ab 20 Uhr aufs Eis geht.Mit diesem Spiel sind die Begegnungen im Jahr 2020 zwar beendet, aber bereits am Sonntag, 3. Januar, um 18.30 Uhr empfangen die Scorpions letztmalig in dieser Saison die Rostock Piranhas, die gerade mit einem Sieg über die Hamburg Crocodiles überraschten. Das Spiel bei den Tilburg Trappers ist vom Neujahrstag auf den 5. Januar verschoben worden. Alle Spiele sind wie immer auf www.sprade.tv zu verfolgen.