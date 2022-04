Weiterbildungsprogramm Offene Universität für Frauen

Neue Kurse ab Oktober 2022 - auch ohne Abitur

Hannover. Wissenschaft und Alltag werden in entspannter Atmosphäre und ohne Leistungsdruck verknüpft.Der Kursus richtet sich an Interessentinnen aller Altersstufen und Bildungsabschlüsse (auch ohne Abitur!), die ihr Wissen erweitern und ihre Fähigkeiten ausbauen wollen, die Ausschau nach neuen Zielen und Handlungsspielräumen halten und sich neu orientieren möchten. Die viersemestrige Weiterbildung findet in akademischer Begleitung und in einer festen Gruppe statt.Die neuen Kurse werden zur Hälfte online und zur Hälfte in Präsenz stattfinden. Wir bieten eine individuelle Heranführung an das Online-Format an. Melden Sie sich bei Bedarf vorweg bei uns!Inhaltliche Stränge:a) Wissenschaftliche Methoden und Denkweisen, die im Alltag Orientierung bieten (Texte bewältigen, Recherche und Bewertung von Informationen, Selbstverständliches hinterfragen); b) gesellschaftliche Strukturen im Wandel (Geschlechterbeziehungen; Arbeitswelt; Digitalisierung, Demokratie; Globalisierung, etc. mit Bezug zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen); c) Handlungswissen (Lernen, Kommunikation, Konfliktbearbeitung, Präsentation, Zielfindung und -umsetzung etc.).Das Programm ermöglicht positive Lernerfahrungen im intensiven Austausch, fördert den Erwerb diverser Fertigkeiten für den Einsatz im beruflichen und persönlichen Alltag und schärft den Blick auf aktuelle Vorgänge.Zum Wintersemester 2022 wird angeboten:• einen Vormittagskursus für Frauen (Montag und Mittwoch, 8.45 bis 12 Uhr, Beginn 2, November)• einen Abendkursus für Frauen in Kooperation mit dem Bildungswerk ver.di (mittwochs 18 bis 20.45 und etwa vier Samstage pro Semester, Beginn: 5. Oktober)Näheres erfahren Interessierte auf den Info-Veranstaltungen:vormittags am Miittwoch, 11. Mai, Montag, 20. Juni, Mittwoch, 6. Juli. und Montag, 5. September, jeweils 10 bis 11.30 Uhr undabends am Mttwoch, 11. Mai, 22.. Juni und 7. September,, jeweils 18 bis 19.30 UhrOrt: Zentrale Einrichtung für Weiterbildung/LUH, Schloßwender Straße 7, 30159 Hannover (Anmeldung notwendig! /Online-Teilnahme möglich!)Kontakt: Britta Jahn, b.jahn@zew.uni-hannover.de, Telefon (0511) 762-19108oder für den Abendkursus beim Bildungswerk ver.di: https://www.erfolgreich-weiterbilden.de/weiterbild...