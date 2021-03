Weiterhin Tabellenführer mit 2,5er-Quotienten

Eishockey-Oberliga Nord: Scorpions mit 6:4-Sieg in Leipzig nach Quarantäne

Langenhagen/Wedemark. Genau ein Spieldrittel dauerte es, bis die Scorpions nach der fast dreiwöchigen Coronapause ihren Spielrhythmus wieder gefunden hatten. Lediglich drei Schüsse aufs Leipziger Tor im Anfangsdrittel zeigten, dass anfangs noch ein wenig Sand imGetriebe war. Doch schon im Mitteldrittel, das die Scorpions mit 2:0 für sich entschieden,lief es bei den Niedersachsen erheblich besser. Im Schlussabschnitt, den die Scorpions mit 4:1 gewannen, zeigte das Team von Tobias Stolikowski ihre gewohnte Spielstärke der bisherigen Saison und gewannen die erste Begegnung nach der Coronapause gegen die starken Exa Icefighters Leipzig letztendlich noch verdient mit 6:4-Toren.Bereits 2 Tage später, am Freitag, 5. März, um 19.30 Uhr, müssen die Scorpionsbeim Krefelder EV zur nächsten Begegnung antreten. Erneut zwei Tage später, amSonntag 7. März, um 17 Uhr, folgt die Auswärtsbegegnung beim Herforder EV.Am Dienstag, 9. März, um 20:Uhr, erneut wieder zwei Tage später, treten dieScorpions in der Hus-de-Groot-Eisarena gegen Diez-Limburg an, bei denen sie dannauch am Freitag, 12. März, um 20 Uhr, zu Gast sind.Wegen der Wahrscheinlichkeit, dass in der Coronasaison nicht alle Teams alle 48Spiele bis zu Beginn der Playoffs austragen können, wird die Tabelle nicht wie üblichnach Punkten erstellt, sondern nach einem Quotienten, der sich aus der Anzahl dererzielten Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele ergibt.Die Scorpions liegen mit 80 erzielten Punkten bei 32 ausgetragenen Spielen bei einemQuotienten von 2,5 erzielten Punkten pro Spiel. Damit sind sie eindeutigerTabellenführer mit einigem Abstand vor den Tilburg Trappers (Quotient 2,16).