Wenn die Bloggerin den „Aller-Wolf“ trifft

„KriminaLa“-Macherin Bettina Reimann hat ersten Kriminalroman geschrieben

WedemarkLangenhagen. Dass sie ein Händchen für das Verfassen von Kriminalgeschichten hat, hat Bettina Reimann bereits als Entwicklerin der Krimifestspiele „KriminaLa“ bewiesen. Nach drei Ausgaben in Langenhagen (2013, 2014) und der Wedemark (2018) hat die Journalistin nun einen Roman geschrieben. „Aller-Wolf“ lautet der Titel ihres Erstlingswerks. Der Krimi spielt im Aller-Leine-Tal, ein Hauptschauplatz ist ein fiktiver Gutshof zwischen Hannover und Heide.Und die Freude ist groß bei der Elzerin. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell bei einem Verlag angenommen werde“, sagt Reimann. „Irgendetwas muss ich beim Exposé wohl richtig gemacht haben.“Bis es so weit war, dauerte es seine Zeit. Nicht nur wegen der üblichen Überarbeitungen, die jede Autorin und jeder Autor kennt, der mit der einen oder anderen Passage noch nicht zufrieden ist. „Ich habe das Buch zwei Jahre liegen lassen, aus Unsicherheit, ob es wirklich gut ist.“Der Mut hat sich gelohnt. Herausgekommen ist ein spannender Krimi. Die Protagonistin Flora Kamphusen ist Bloggerin und möchte einen Informationskanal über das Aller-Leine-Tal aufbauen. Journalistische Aufträge und Termine führen die Romanfigur in die Wedemark – womit sich für die Leser auch viel Lokalkolorit ergibt. Im Zuge ihrer Recherche gerät Flora Kamphusen in einen heiklen Fall und selbst in Gefahr – denn der „Aller-Wolf“ vergisst eben nicht.Buch erscheint am 13. JuliDas Buch erscheint am 13. Juli im Gmeiner-Verlag. Es kann unter der ISBN 978-3-8392-0226-5 bestellt werden und wird zum Preis von 14 Euro im Buchhandel erhältlich sein.Vor allem in der Wedemark und Langenhagen, wo Reimann seit rund drei Jahrzehnten journalistisch aktiv ist, soll es Lesungen und Signierstunden geben.